Attimi di forte apprensione si sono trasformati in una storia di speranza e umanità nei pressi del mercato ortofrutticolo di Vittoria, dove un gatto, spinto dalla paura o dall’eccessiva curiosità, si è arrampicato fino alla sommità di un albero monumentale, restando bloccato a un’altezza tale da non riuscire più a scendere.

Allertati tempestivamente, sono intervenuti gli uomini della prima partenza del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vittoria. Con la consueta professionalità, i soccorritori hanno predisposto i mezzi necessari per raggiungere l’animale, riuscendo a recuperarlo in totale sicurezza e a riportarlo a terra, tra il sollievo e l’emozione dei presenti.

Al termine dell’operazione, alla squadra è stato rivolto un sincero encomio. La loro dedizione ricorda che, per chi presta soccorso, ogni essere vivente merita tutela e attenzione: la cura e la competenza con cui si sono prodigati per salvare una piccola vita sono la più chiara testimonianza della loro straordinaria umanità (foto Assenza).

Un richiamo, in fondo, a un principio semplice: la vita va sempre onorata, in ogni sua forma.

Il proprietario, profondamente commosso e grato per l’esito felice, ha invitato l’intera squadra al bar di fronte al mercato. Ne è seguito un momento di calorosa partecipazione, il modo più bello per celebrare un lieto fine che scalda il cuore e rinsalda la comunità.