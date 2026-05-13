La Polizia di Stato ha adottato il provvedimento del D.A.SPO. nei confronti di un tifoso del Ragusa Calcio.

Dopo un’articolata attività investigativa svolta dagli agenti della D.I.G.O.S. e l’attività istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine, il Questore di Ragusa ha emesso il provvedimento nei confronti di un 26enne.

L’ultrà ragusano, al termine dell’incontro fra le squadre del “Ragusa Calcio” e “Athletic Club Palermo” che si è disputato presso lo Stadio Aldo Campo lo scorso 3 maggio, ha tentato di raggiungere i calciatori in campo per contestarli aspramente, ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti in servizio di ordine pubblico.

E’ stato ritenuto responsabile dell’invasione del terreno di gioco e denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa.

Non potrà accedere a tutte le manifestazioni sportive per un anno.