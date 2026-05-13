Grande successo per la Festa dello Sport “+Movimento”, promossa dal comitato provinciale Csen Ragusa e ospitata nello scorso weekend al Centro Commerciale Ibleo di Ragusa. Due giornate intense di sport, divertimento e partecipazione che hanno visto protagoniste decine di associazioni e migliaia di cittadini, famiglie e giovani atleti.

«Abbiamo vissuto due giorni straordinari – dichiara il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi (nella foto al centro tra Naccari e Gurrieri) – con numerosissime presenze, soprattutto nella giornata di domenica. Abbiamo superato le 15.000 presenze, senza ombra di dubbio. È stato un segnale forte di quanto lo sport targato Csen sia capace di unire e di generare entusiasmo. Ringrazio di cuore tutte le società che hanno partecipato e tutti coloro che si sono impegnati per la riuscita dell’evento».

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alle direttrici del Centro Commerciale Ibleo, Alessia Naccari e Carla Gurrieri, per la disponibilità e la collaborazione, e all’assessore comunale allo Sport di Ragusa, Simone Digrandi, per la sua presenza e il sostegno istituzionale. E’ intervenuto anche il presidente della consulta comunale giovanile di Ragusa, Emanuele Occhipinti. Un grazie anche alle scuole e ai gruppi sportivi che hanno contribuito con entusiasmo alla riuscita della manifestazione, che ha ospitato anche discipline bio-naturali e attività di promozione sociale. “Ringrazio per la preziosa collaborazione nella riuscita della manifestazione – ancora Cassisi – Cinzia, Giorgio, Marta, Mirko e Gianni Dicaro, così come tutti gli operatori delle Dbn Discipline bio naturali con a capo Gianni Cassisi”. Questo l’elenco delle società partecipanti. Sabato e Domenica: Accademia Scacchi Ragusa Asd (Ragusa), Parola di Cane Asd (Modica), Massaggi (Modica) e animazione bimbi. Sabato: Avis (Ragusa), Wing Tsun Asd (Ragusa), CombaCT Gym Asd (Comiso), Schininà Boxing Team Asd (Ragusa), Ef Lab Asd (Modica), Firullo Mma Academy Asd (Vittoria), The University Dance Asd (Chiaramonte), Eragon Asd (Modica), Passion Dance Evolution Asd (Vittoria), Yanti Cultural Center Asd (Ragusa), Ragusa Fight Academy Asd (Ragusa), Burly Power Academy Asd (Ragusa), Noro’s Band (Rosolini), Ghost Legion Asd (Vittoria). Domenica: Aiki Club Ragusa Asd (Ragusa), Muay Thai Combat Vittoria Asd (Vittoria), Shi Yun Pu Kan Asd (Modica), Al.Ma. Dance Asd (Modica), Tots Academy Asd (Ragusa), Fiamma Latina Asd (Vittoria), Vectis Aps (Ragusa), Dojo Karate Do Shotokan Asd (Ragusa), My Dance School Asd (Vittoria), Ragusa Fight Academy Asd (Ragusa), Bad Brothers Muay Thai Asd (Comiso), Dance School Academy Vittoria Asd (Vittoria), Cricca Liga (Modica), Cavalieri di Biscari Asd (Acate).

«Siamo stati tutti contenti – conclude Cassisi – di vedere una partecipazione così ampia e variegata, con discipline sportive, attività educative e momenti di aggregazione. La Festa dello Sport +Movimento conferma ancora una volta il valore dello sport come strumento di crescita, inclusione e benessere per tutta la comunità».