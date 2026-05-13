Si è svolto ieri a Ragusa l’incontro “Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego”, promosso da Confcooperative territoriale Ragusa attraverso il proprio Cat – Centro assistenza tecnica, che ha registrato una partecipazione numerosa e attenta. L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Siciliana e dal Centro per l’impiego di Ragusa, ha rappresentato un momento di confronto concreto sulle opportunità offerte dai nuovi incentivi per l’autoimprenditorialità nel Mezzogiorno, con particolare attenzione ai voucher e ai contributi a fondo perduto previsti dalla misura nazionale.

L’incontro si è tenuto alla presenza del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che ha portato il saluto istituzionale sottolineando l’importanza di creare un ecosistema favorevole alla nascita di nuove imprese e alla valorizzazione dei talenti locali. L’assessore allo Sviluppo economico, Catia Pasta, ha aperto i lavori ribadendo l’impegno dell’amministrazione nel sostenere chi desidera mettersi in proprio, definendo l’autoimprenditorialità “un investimento sul futuro della città”.

Il presidente territoriale di Confcooperative Ragusa, Luca Campisi, ha offerto una riflessione sul ruolo della cooperazione come risposta moderna alle sfide economiche del territorio. «Resto al Sud 2.0 è un’occasione che non possiamo permetterci di sprecare», ha dichiarato. «La cooperazione è uno strumento capace di generare valore condiviso, aggregare competenze e costruire comunità. Nei momenti più complessi, la cooperazione non solo resiste, ma crea lavoro e coesione. Il nostro impegno è accompagnare i giovani affinché trasformino le loro idee in progetti solidi e radicati nel territorio».

Accanto a lui, il responsabile d’area di Confcooperative Ragusa, Emanuele Lo Presti, ha evidenziato il ruolo del Cat nel supportare chi desidera avviare un’attività. «Molti giovani hanno idee valide, ma non sanno come orientarsi tra burocrazia, requisiti tecnici e sostenibilità economica», ha affermato. «Il nostro compito è non lasciarli soli, ma accompagnarli passo dopo passo. La cooperazione offre un modello partecipato e inclusivo, capace di ridurre la solitudine imprenditoriale e aumentare le possibilità di successo. Resto al Sud 2.0 può diventare un volano straordinario se accompagnato da competenze, responsabilità e visione».

Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche il Centro per l’Impiego di Ragusa, rappresentato da Alberto Distefano, che ha illustrato il ruolo dei servizi pubblici per il lavoro nei processi di orientamento e accompagnamento all’autoimpiego; l’assessore alle Politiche giovanili Simone Digrandi, che ha offerto una riflessione sul rapporto tra nuove generazioni e imprenditorialità; Simone Piceno, manager Hub Rete Palermo di Invitalia, che ha illustrato nel dettaglio le misure previste da Resto al Sud 2.0; il professor Pierluigi Catalfo dell’Università di Catania, che ha proposto una lettura accademica dei modelli di impresa sostenibile; e i professionisti Michelangelo Aurnia, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti, e Giuseppe Cilia, che hanno approfondito gli aspetti tecnici e fiscali necessari per avviare un’attività.

La giornata ha confermato la necessità di una sinergia stabile tra istituzioni, università, professionisti e mondo cooperativo, affinché i giovani possano accedere a percorsi chiari, strumenti concreti e opportunità reali. Confcooperative Ragusa, attraverso il proprio Cat, rinnova il proprio impegno nel promuovere una cultura d’impresa fondata sulla cooperazione, sulla partecipazione e sulla responsabilità condivisa, mettendo a disposizione competenze e accompagnamento per chi desidera costruire il proprio futuro imprenditoriale.