Un tentativo di furto è stato sventato a Scicli grazie al tempestivo intervento dei proprietari di un’abitazione situata nel cuore del centro storico. Rientrando a casa, la famiglia ha sorpreso un uomo che stava cercando di forzare la porta d’ingresso, danneggiando la maniglia nel tentativo di entrare. Alla richiesta di spiegazioni, il malvivente si è dato alla fuga, dileguandosi a grande velocità tra le strette viuzze della città.

Secondo i primi racconti, l’uomo portava con sé uno zaino e non era solo: nei pressi dell’abitazione sarebbe stato notato un secondo individuo che fungeva da palo. Gli investigatori ipotizzano che i due stessero seguendo i movimenti dei proprietari, ma il rientro improvviso della famiglia ha mandato all’aria il piano, costringendoli alla fuga.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti, già allertati da altri casi simili avvenuti di recente. Scicli vive in questi giorni una fase di particolare attenzione verso i fenomeni di microcriminalità che minano la serenità del vivere quotidiano. Dell’uomo che ha tentato l’effrazione e del suo complice non si è trovata traccia, ma le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nella zona.