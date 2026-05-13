Incendio nel deposito della scuola Primaria San Biagio/Rodari a Vittoria, nell’ex plesso Foderà, in vico Belvedere. Le fiamme si sono sviluppate nella mattinata di oggi e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco che stanno lavorando per sedare l’incendio. Il fumo avrebbe invaso anche i locali scolastici per cui i bambini che si trovavano all’interno dell’edificio scolastico sono stati fatti evacuare (foto Assenza).

Le forze dell’ordine insieme ai Vigili del fuoco e agli uomini della Protezione civile Caruano di Vittoria stanno cercando di chiarire le cause del rogo