Vittoria piange la scomparsa di Rosalinda Ragusa. Aveva 60 anni. Lascia il marito e tre figli. I funerali sono in programma giovedì 14 maggio alle 16 nella parrocchia del Santissimo Rosario. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
Vittoria piange la scomparsa di Rosalinda Ragusa. Aveva 60 anni. Lascia il marito e tre figli. I funerali sono in programma giovedì 14 maggio alle 16 nella parrocchia del Santissimo Rosario. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
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