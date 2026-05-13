Un incidente stradale si è verificato intorno alle 12 a Vittoria, proprio davanti alla scuola Pappalardo di via 1° Maggio, in un punto che residenti e genitori definiscono da tempo estremamente pericoloso. L’impatto, avvenuto all’altezza dell’incrocio che più volte è stato segnalato come critico soprattutto nelle ore di ingresso e uscita degli studenti, ha provocato momenti di forte apprensione tra i presenti.

Secondo le prime informazioni, due veicoli si sarebbero scontrati mentre uno dei mezzi stava attraversando l’intersezione. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma la presenza di un flusso continuo di auto e pedoni, unita alla scarsa visibilità in alcuni tratti, rende quell’incrocio uno dei più problematici della zona scolastica. Sul posto è intervenuta immediatamente la Polizia Locale, che ha messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per chiarire le responsabilità (foto Assenza). Ferite lievi per gli occupanti delle vetture.

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale davanti agli istituti scolastici, un tema che genitori e residenti sollevano da tempo chiedendo interventi strutturali, maggiore segnaletica e controlli più frequenti nelle ore di punta. La vicinanza dell’impatto all’uscita principale della scuola ha alimentato la preoccupazione, soprattutto considerando l’elevato numero di studenti che quotidianamente attraversano quel tratto di strada.