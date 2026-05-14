A Chiaramonte Gulfi stanno per iniziare i festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie, figura religiosa amatissima e simbolo di fede per la comunità. Le celebrazioni, curate dall’arciprete rettore don Graziano Martorana, si aprono sabato 16 maggio con lo scampanio festoso alle 13,30 in tutte le chiese del paese e i colpi di cannone che annunciano l’inizio della festa. Alle 17 nella chiesa della Madonna delle Grazie si terrà il raduno di bambini e ragazzi per un pomeriggio di giochi, seguito alle 18 dalla celebrazione eucaristica nella chiesa Madre e alle 19 dalla messa presieduta dal rettore alla Madonna delle Grazie. Alle 20 è prevista la svelata del simulacro e la sistemazione sul fercolo, con la benedizione dei portatori e una serata di fraternità.

Domenica 17 maggio sarà la giornata della solennità dell’Ascensione e della discesa del simulacro. Alle 7 apertura della chiesa e vestizione del simulacro, alle 8,15 raduno dei fedeli in piazza Duomo e corteo verso la chiesa della Madonna delle Grazie. Alle 9 celebrazioni eucaristiche al santuario Maria Ss. di Gulfi e alla chiesa della Madonna delle Grazie, seguite alle 10 dalla tradizionale Sciuta e dalla processione con soste davanti al cimitero, con canto del Tota Pulchra, e alla chiesa di San Giovanni, con canto del Magnificat. Si proseguirà, poi, sino in piazza Duomo. Alle 12 solenne celebrazione eucaristica in chiesa Madre presieduta dall’arciprete parroco. Alle 14,30 il tradizionale Cuncursu, la processione del simulacro per le vie del paese. In serata, alle 18,45, il Rosario meditato e alle 19,30 la celebrazione eucaristica presieduta da frate Giovanni Cafagna, op da Palermo. Tutti i giorni celebrazione eucaristica alle 7, alle 11 e alle 19,30 in chiesa Madre.

Lunedì 18 maggio sarà il giorno dedicato alla preghiera e al ringraziamento, con la celebrazione eucaristica delle 7 presieduta da don Graziano Martorana e alle 11 da don Gino Scrofani, vicario parrocchiale della Beata Vergine Maria di Lourdes in San Giacomo Bellocozzo. Alle 18,45 Rosario meditato e alle 19,30 celebrazione eucaristica presieduta da fra’ Cafagna op. Alle 22,30 il Rosario animato dalle confraternite e dai gruppi ecclesiali della parrocchia Santa Maria La Nova.

«La Madonna delle Grazie è il cuore della nostra fede e della nostra storia – ha dichiarato don Graziano Martorana –. È la Madre che non abbandona mai il suo popolo, che ci precede e ci accompagna con la sua tenerezza. In questi giorni Chiaramonte si stringe attorno a Lei per chiedere pace, serenità e speranza per le famiglie, i giovani e gli anziani. È una festa che unisce e rinnova la fede». I festeggiamenti godono del sostegno mediatico di Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica, realtà imprenditoriale da sempre vicina alle manifestazioni religiose del territorio e attenta alla valorizzazione delle tradizioni che rafforzano il legame tra fede e comunità.