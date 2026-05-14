Comiso si prepara a vivere due giornate di intensa devozione e tradizione in occasione della festa di Maria Santissima Addolorata, con appuntamenti che uniscono fede, musica e partecipazione popolare. Domani, alle 19, nella chiesa Madre si terrà la celebrazione eucaristica presieduta da don Simone Vittorio Gatto, seguita dalla cerimonia di consegna della 10ª Borsa di studio “Maria Ss. Addolorata”, istituita in memoria del dottore Turi Schirmo. Alle 20 è prevista la tradizionale “Via Matris”, animata dal gruppo dei devoti portatori di Maria Ss. Addolorata e accompagnata dal corpo bandistico “Kasmeneo”. Il canto della “Sittina” farà da cornice all’incedere della venerata immagine della Vergine lungo il percorso cittadino, da Mons. Rimmaudo (I spada) a Piazza Fonte Diana, passando per le vie Di Vita, Conte di Torino (II spada), Principessa Mafalda, Cascino (III spada), Puglie (IV spada), Veneto, Principe di Napoli (V spada), Umberto I (VI spada) e ritorno alla chiesa Madre (VII spada).

Sabato 16 maggio sarà la vigilia della festa, scandita dal festoso scampanio alle ore 8, 12 e 17, preludio alla grande celebrazione. Alle 17, il corpo bandistico “Kasmeneo” attraverserà le vie principali della città diffondendo i suoni e la gioia della festa. Alle 19, nella chiesa di San Biagio, si terrà il raduno dei fedeli per la tradizionale “Pigghiata o Mantù”. Il solenne corteo con la reliquia della Beata Vergine Maria, il prezioso manto, la raggiera, le stelle, la spada e il fazzoletto che ornano il simulacro dell’Addolorata si muoverà processionalmente verso la chiesa Madre, attraversando viale della Resistenza, via Generale Amato, corso Umberto I, via Di Vita, piazza Fonte Diana, via Mons. Rimmaudo e arrivo in chiesa Madre. Alle 19,30 la svelata del pregevole simulacro settecentesco della Beata Vergine Addolorata, tra la caratteristica pioggia di petali di rose e il tripudio osannante dei fedeli. Contestualmente, il canto dell’Inno. A seguire la santa messa presieduta da don Simone Vittorio Gatto e animata dalla corale parrocchiale “Santa Maria delle Stelle” e dai bambini dell’Inno. Alle 21,30, in piazza Fonte Diana e sul sagrato della chiesa Madre, “Incanto: artisti sotto le stelle”, una serata di suoni, luci e stupore con giocolieri, acrobati e musicisti. Due giornate, quindi, che anticipano la domenica di festa e che rappresentano il cuore della devozione comisana, tra preghiera, musica e tradizione popolare, nel segno di Maria Santissima Addolorata.