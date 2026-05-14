Mezzo milione di euro vinto a Vittoria, in provincia di Ragusa, con un tagliando da 5 euro. Protagonista della giocata fortunata il Gratta e Vinci “Doppia Sfida Classic”, che ha consegnato al vincitore il premio più alto previsto dal biglietto. Lo riporta Agimeg.

La convalida vincente è stata registrata in un esercizio di piazza Italia 16. Il fortunato vincitore, una donna come precisato dal titolare del punto vendita ad Agimeg, ha grattato il tagliando direttamente sul posto e scoperto subito la vincita da 500.000 euro: “Era molto emozionata nel momento in cui si è resa conto di aver vinto. Siamo davvero contenti per lei e anche per la nostra ricevitoria”, ha dichiarato il titolare.