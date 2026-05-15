Domenica 24 maggio Ragusa Ibla sarà protagonista di una bellissima giornata di sport: nel capoluogo siciliano arriva infatti la quarta edizione della competizione podistica denominata “Trail degli Iblei” con il sostegno di Rosso di Sicilia. Dopo aver attraversato il bosco Canalazzo e Monterosso Almo nelle prime tre edizioni, la società organizzatrice, Trail Team Sicilia, ha puntato alla valorizzazione del barocco ibleo e dei boschi adiacenti alla città di Ragusa; il tracciato è molto tecnico con spunti differenti: attraversamento dell’Irminio, single track nei boschi, mulattiere, sentieri sterrati, gradinate e tratti di Urban Trail, realizzando così un percorso completo e molto panoramico dal quale si potrà osservare dall’alto l’intera città di Ragusa. Saranno attesi circa 200 atleti provenienti da tutta la Sicilia per questa gara che sarà valida come quarta prova del campionato regionale del Trail Sicilia Challenge. Si potrà correre su due distanze: una di 22 km per i veterani del Trail e un’altra da 12 km per velocisti e principianti; la giornata sarà arricchita dal walktrail, ovvero una passeggiata non agonistica sul percorso corto. Dulcis in fundo, ristoro finale per tutti i partecipanti con un caratteristico “scaccia party”. Scadenza iscrizioni 22 maggio.