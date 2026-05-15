Un traguardo straordinario per Filippo Barone, un giovane studente della scuola secondaria di primo grado “Giovanni Verga” di Comiso, che ha conquistato la medaglia “Margherita Hack” alla XXIV edizione dei Campionati Italiani di Astronomia. La competizione, tra le più prestigiose a livello nazionale per gli appassionati di scienze dello spazio, ha visto la partecipazione per la fase iniziale di più di 3800 studenti provenienti da tutta Italia per la categoria Junior 1, relativa agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Dopo la fase iniziale di istituto e la fase regionale, sono stati selezionati 27 studenti per la finale nazionale che si è disputata a Monza il 28 aprile 2026 presso il liceo scientifico Frisi. Filippo Barone e la sua professoressa Kentia Barone sono andati a svolgere le attività legate alla finale nazionale come da regolamento a Monza dal 27 al 29 aprile 2026. Tutti i concorrenti, per tutte le categorie, hanno svolto una prova pratica durante la mattina del 28 aprile e poi una prova teorica durante il pomeriggio. Giorno 29 aprile 2026 al teatro Binario 7 di Monza c’è stata la cerimonia di premiazione: solo cinque ragazzi hanno conquistato la tanto ambita medaglia “Margherita Hack”.

Lo studente, grazie alla sua preparazione, curiosità e passione per l’astrofisica, è riuscito a distinguersi nelle diverse prove, che spaziavano dalla teoria alla risoluzione di problemi complessi legati a stelle, pianeti e fenomeni cosmici. Un risultato che premia non solo il talento, ma anche l’impegno costante nello studio. «Sono molto felice ed emozionato – ha dichiarato lo studente –. L’astronomia mi affascina perché ci permette di capire meglio il mondo che ci circonda e il nostro posto nell’universo». Grande soddisfazione anche da parte della docente Kentia Barone che ha seguito e sostenuto il ragazzo durante il suo percorso. «È un esempio per tutti gli studenti – ha commentato –. Con passione e dedizione si possono raggiungere obiettivi importanti». La dirigente scolastica Maria Cafiso si congratula con lo studente e con la docente per il successo ottenuto e dichiara: “Questa vittoria è un risultato straordinario che riempie di orgoglio tutta la nostra comunità scolastica ed è anche un traguardo che testimonia la qualità della nostra formazione scientifica” .

La vittoria ai Campionati Italiani di Astronomia rappresenta un importante punto di partenza per il futuro del giovane, che sogna di poter partecipare in futuro alle prossime edizioni nelle altre categorie.

Un successo che illumina non solo il suo cammino, ma anche quello di tanti altri ragazzi che guardano al cielo con curiosità e desiderio di conoscenza.