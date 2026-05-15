Grave episodio di vandalismo ai danni del Madison Cinemas di Ragusa, già al centro di una complessa vicenda amministrativa. Ignoti hanno tranciato i cavi elettrici dell’impianto, provocando danni significativi alla struttura e aggravando una situazione che la proprietà definisce ormai “insostenibile”.

L’episodio arriva in un momento estremamente delicato, segnato dal protrarsi dell’ordinanza di chiusura e dall’assenza di comunicazioni ufficiali dopo la riunione della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 30 aprile. Secondo la società, nonostante la produzione di tutta la documentazione richiesta e l’esecuzione tempestiva degli interventi tecnici contestati, non sarebbe ancora arrivata alcuna risposta formale sugli esiti del procedimento amministrativo.

La direzione del Madison Cinemas parla apertamente di un clima di isolamento e incertezza che starebbe compromettendo la continuità dell’attività. «Quanto accaduto ci lascia profondamente scossi, non solo per il grave atto vandalico subito ma soprattutto per il senso di isolamento in cui ci troviamo», dichiara il proprietario del brand, Manuele Ilari. «Abbiamo sempre collaborato con trasparenza, rispettando ogni richiesta delle autorità e intervenendo tempestivamente sulle criticità segnalate. Nonostante questo, continuiamo a confrontarci con silenzi e mancate risposte».

La proprietà sottolinea inoltre che non vi sarebbero state ulteriori osservazioni tecniche sui documenti e sulle perizie presentate, ritenute pienamente idonee a dimostrare la regolarità della struttura.

Secondo il management del cinema, la situazione starebbe producendo conseguenze sempre più gravi non solo sul piano economico ma anche su quello umano. Diversi collaboratori avrebbero manifestato preoccupazione per il clima che si è creato attorno alla struttura, mentre sarebbero stati sospesi ulteriori investimenti, tra cui la realizzazione di una nuova sala nel corpo B del complesso. «Temiamo che situazioni simili possano ripetersi – afferma ancora Ilari – rendendo impossibile garantire sicurezza e stabilità. In queste condizioni diventa estremamente difficile immaginare un futuro per il cinema a Ragusa».

Dopo mesi di tensioni, la società annuncia di valutare la chiusura definitiva della struttura. Fino a pochi giorni fa, nonostante le difficoltà, il Madison Cinemas stava ancora cercando soluzioni per proseguire il progetto culturale avviato in città. Oggi, però, il combinato di ordinanza, silenzi istituzionali, difficoltà operative e il recente atto vandalico avrebbe spinto la proprietà verso un punto di non ritorno.

Un epilogo che rischia di privare Ragusa di uno dei suoi principali spazi dedicati al cinema e alla cultura, simbolo di un impegno che per anni ha cercato di coniugare intrattenimento e crescita sociale.