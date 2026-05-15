La Polizia di Stato di Ragusa, nel quadro delle operazioni di contrasto al traffico di droga e del costante monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure restrittive, ha tratto in arresto un 24enne, già agli arresti domiciliari, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Gli agenti della Squadra Mobile della Questura, durante una perquisizione nell’abitazione del giovane, hanno rinvenuto 10 grammi di crack, oltre a materiale ritenuto idoneo al confezionamento delle dosi.
Nel corso dell’intervento sono stati inoltre sequestrati 1.480 euro in contanti, somma considerata dagli inquirenti provento dell’attività illecita.