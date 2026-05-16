L’assemblea dei soci di Commerfidi – Soc. coop. credito consulenza garanzia, riunitasi il 6 maggio scorso, ha approvato il bilancio di esercizio 2025 – chiuso positivamente – e ha proceduto al rinnovo del consiglio di amministrazione, definendo gli indirizzi strategici per il prossimo triennio.

Il nuovo cda ha ribadito la volontà di rafforzare le competenze interne, investire in innovazione e digitalizzazione e valorizzare il contributo di ogni componente, considerato elemento essenziale per sostenere la crescita delle imprese e della cooperativa.

Alla guida di Commerfidi è stato riconfermato Salvatore Guastella come presidente per il triennio 2026-2028. Confermati anche il vicepresidente Giovanni Digrandi, Gregorio Lenzo – al quale è stata attribuita la delega alla comunicazione – Rosamaria Chiaramonte e Gaia Verdone. Entrano inoltre nel cda due nuovi professionisti: Giampiero Brugaletta e Antonio Amore, che arricchiranno la governance con nuove competenze e visione strategica.

Nel comitato tecnico sono stati cooptati Enzo Buscemi e Bruno Azzarelli, consiglieri uscenti ai quali il cda ha rivolto un sentito ringraziamento per il prezioso contributo offerto negli anni. Il consiglio potrà contare sul supporto del collegio sindacale, composto da Maurizio Attinelli, Pippo Antoci ed Emanuele Muriana. Sindaci supplenti sono Paolo Battaglia e Raffaella D’Angelo. Tutte figure che contribuiranno con professionalità al percorso di consolidamento della cooperativa.

Il nuovo cda, guidato dal presidente Guastella e affiancato dal direttore Danilo Maltese, accompagnerà Commerfidi in una fase di ulteriore sviluppo, con l’obiettivo di potenziare tutte le attività legate al credito, alla finanza agevolata, alle misure di sostegno alle imprese, ai fondi di prevenzione antiusura, alle opportunità del Mimit e alle garanzie offerte dall’intermediario finanziario. Un percorso che potrà contare sull’impegno dell’intero ufficio e sulla capacità dei componenti del cda di essere autentici alfieri della cooperativa.

Nel giorno dell’insediamento, i membri del Consiglio hanno inoltre incontrato Marcello Sallemi, con il quale saranno avviati percorsi formativi dedicati all’intelligenza artificiale e alle sue applicazioni nel mondo delle imprese, con l’obiettivo di fornire strumenti di conoscenza e alfabetizzazione digitale, oggi indispensabili per competere in un contesto economico in rapida evoluzione.