Federalberghi Ragusa esprime grande soddisfazione per l’esito dell’assemblea regionale di Federalberghi Sicilia, che ha confermato Nico Torrisi alla presidenza e rinnovato gli organismi dirigenti dell’associazione. Un appuntamento importante per l’intero comparto turistico dell’Isola, che vede la provincia iblea rappresentata in modo autorevole e qualificato. Il presidente provinciale Rosario Dibennardo è stato infatti riconfermato vicepresidente regionale, un ruolo che consolida la presenza di Ragusa ai vertici dell’organizzazione e che valorizza il lavoro svolto in questi anni a sostegno delle imprese del territorio. Accanto a lui, il vicepresidente provinciale Giovanni Occhipinti entra a far parte della giunta regionale, mentre Rosamaria Chiaramonte e Carlotta Schininà sono state inserite nel direttivo regionale, ampliando ulteriormente la rappresentanza iblea all’interno degli organi decisionali di Federalberghi Sicilia.

«Questa riconferma – afferma Rosario Dibennardo – è un riconoscimento non solo personale, ma soprattutto del lavoro di squadra che Federalberghi Ragusa porta avanti da anni. La nostra provincia ha dimostrato di avere una visione chiara, una capacità di dialogo costante con le istituzioni e una forte determinazione nel difendere gli interessi degli operatori turistici. Essere nuovamente chiamati a rappresentare la Sicilia a livello regionale significa che la strada intrapresa è quella giusta».

Dibennardo sottolinea anche il valore della presenza iblea negli organismi regionali: «L’ingresso di Giovanni Occhipinti in giunta e di Rosamaria Chiaramonte e Carlotta Schininà nel direttivo rafforza ulteriormente la voce del nostro territorio. È fondamentale che Ragusa continui a portare il proprio contributo in un momento in cui il turismo siciliano è chiamato a compiere scelte strategiche decisive. Abbiamo competenze, idee e una visione moderna del settore: ora possiamo metterle ancora più a servizio dell’intera regione».

Federalberghi Ragusa guarda con fiducia al nuovo mandato regionale, convinta che la collaborazione tra territori, la valorizzazione delle specificità locali e una programmazione condivisa possano rappresentare la chiave per affrontare le sfide del turismo contemporaneo. La conferma di una rappresentanza iblea così ampia e qualificata è un segnale importante per tutto il comparto, che potrà contare su una presenza attiva e competente ai tavoli regionali. «Il nostro impegno – conclude Dibennardo – sarà quello di continuare a lavorare per un turismo sostenibile, competitivo e capace di generare valore per le imprese e per le comunità. La Sicilia ha potenzialità straordinarie: dobbiamo trasformarle in opportunità concrete, con una governance forte e una visione unitaria». Federalberghi Ragusa rinnova dunque il proprio sostegno alla presidenza Torrisi e si prepara a contribuire con responsabilità e determinazione al nuovo percorso regionale.