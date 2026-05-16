Quattro giovani arbitri della sezione AIA di Ragusa stanno prendendo parte all’EfB NorSea Elite Cup di Esbjerg, in Danimarca, prestigiosa rassegna internazionale giovanile. Tutti nati nel 2008, sono: Giorgio Licitra, al quarto anno del Liceo Scientifico Sportivo “Fermi” di Ragusa; Giulio Piccitto, quarto anno dell’Istituto Tecnico Commerciale “Besta” di Ragusa; Davide Iemmolo, quinto anno del Liceo Scientifico “Galilei” di Modica; e Cesare Aprile, quarto anno dell’Istituto Superiore “Ferraris” di Ragusa. Sono gli unici quattro siciliani selezionati per partecipare al programma di “Erasmus arbitrale” in Danimarca. Dal 13 al 17 maggio sono designati a dirigere numerose partite del torneo, che richiama formazioni di alto livello provenienti soprattutto dal Nord Europa e dal resto del continente, con categorie maschili e femminili del settore giovanile. Per i giovani fischietti si tratta di un’esperienza di grande valore tecnico e formativo, un confronto con realtà calcistiche e arbitrali diverse da quelle italiane e un’occasione per rappresentare la città, la sezione AIA di Ragusa e i rispettivi istituti scolastici in un contesto internazionale di rilievo.