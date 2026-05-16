Nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 maggio 2026, intorno alle 4,23, un automobilista vittoriese ha vissuto un’amara sorpresa.

Dopo aver preso una grossa buca stradale – l’ennesima delle tante che affliggono la viabilità cittadina – aveva parcheggiato la sua Fiat Panda grigio metallizzato in via Garibaldi, una delle arterie principali del centro storico di Vittoria. Al mattino, al momento di ripartire, ha trovato l’auto sollevata su un grosso masso di pietra al posto della ruota anteriore sinistra.

Le immagini della vettura “zoppa”, con freno a disco e sospensione a vista, hanno fatto rapidamente il giro della città. La Panda era stata lasciata proprio dietro un’altra auto dello stesso modello, probabilmente scelta dal ladro per mimetizzarsi meglio durante l’operazione (foto Assenza).

Il ladro ha agito con rapidità e disinvoltura, incurante delle telecamere a circuito chiuso presenti nella zona e della centralità del luogo. Via Garibaldi è infatti uno snodo viario importante che collega il centro con Scoglitti, l’ospedale, Comiso e l’aeroporto: non una strada periferica isolata, ma un’arteria trafficata e vitale della città.

Il modus operandi ricorda i frequenti episodi di “cannibalizzazione” di auto che si registrano soprattutto a Catania, dove bande specializzate smontano ruote, cerchioni e altri pezzi in pochi minuti per rivenderli sul mercato nero.

Un problema che si ripete

Non si tratta di un caso isolato a Vittoria. Negli ultimi anni si sono già verificati diversi furti di ruote, in particolare su Fiat Panda e 500, con le auto lasciate appoggiate su pietre o mattoni. L’aumento del prezzo di pneumatici e cerchioni ha reso questo tipo di reato più conveniente per i ladri di pezzi.

A questo si aggiunge il degrado urbano: buche profonde, scarsa illuminazione in alcuni tratti e una percezione di sicurezza sempre più bassa anche nel cuore del centro storico.

I residenti e i commercianti della zona sono esasperati. Un furto del genere in pieno centro, a pochi passi da esercizi pubblici e abitazioni, evidenzia un calo del livello di sicurezza che preoccupa tutta la comunità.

Al momento non risultano arresti. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere e raccogliendo eventuali testimonianze. Il proprietario, oltre alla denuncia, dovrà ora occuparsi della sostituzione della ruota e delle pratiche assicurative.

Episodi come questo rischiano di minare ulteriormente la vivibilità del centro storico di Vittoria, proprio mentre la città cerca di valorizzare il suo patrimonio e la sua vocazione commerciale. Si attendono aggiornamenti dalle indagini.