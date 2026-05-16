Questa mattina, intorno alle 7.15, si è verificato un incidente stradale autonomo.

L’evento è avvenuto lungo l’ex Strada statale 115, nel tratto noto come “rettilineo banco di prova” tra Vittoria e Gela, all’altezza del km 295, in prossimità della zona del km 288 (bivio per contrada Mazara, direzione Marina di Acate/Acate).

Una Nissan Micra di colore grigio ha perso il controllo, è finita fuori strada e, dopo essersi capovolta più volte, si è arrestata ribaltata su un fianco al centro della carreggiata (foto Assenza).

Il conducente, unico occupante del veicolo, è rimasto ferito. Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare i primi soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi. Il ferito è stato stabilizzato e trasferito in ambulanza all’ospedale di Vittoria per gli accertamenti del caso.

L’impatto ha provocato danni ingenti alla vettura, risultata gravemente compromessa. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza del mezzo e gli accertamenti tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.