Il borgo di Monterosso Almo è stato meta di decine di motociclisti arrivati da tutta l’area iblea e oltre. In piazza San Giovanni si è celebrato per la prima volta il Mothuka Day, giornata dedicata al gruppo Mothuka Riders Harley Gang.

Il gruppo è composto da 23 iscritti dell’hinterland ragusano e fino al comune di Niscemi. Sono motociclisti monomarca Harley-Davidson e fanno parte della Fmi, Federazione Motociclistica Italiana, sezione Bikers. L’unica prerogativa per entrare nel gruppo è possedere e guidare una Harley. I membri si riconoscono dai simboli cuciti ben in vista sulla parte anteriore del gilet, portati con orgoglio come segno di appartenenza e identità. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di rafforzare l’aggregazione interna al gruppo e, allo stesso tempo, valorizzare il territorio della provincia iblea. La scelta di Monterosso Almo non è stata casuale. Il borgo è stato scelto per il suo valore paesaggistico e per l’accoglienza riservata agli appassionati delle due ruote. “Un giorno dedicato solo al nostro gruppo, per creare ancora più aggregazione e avere la possibilità di apprezzare e valorizzare il nostro bellissimo territorio”, spiegano i Mothuka Riders. Con eventi come questo Monterosso Almo conferma ancora una volta la sua vocazione ad accogliere realtà sportive e turistiche che animano il centro storico e promuovono il territorio ibleo oltre i confini provinciali.