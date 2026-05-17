Dopo l’ondata di indignazione per l’ennesimo atto di inciviltà sulla riviera Lanterna di Scoglitti, arriva un segnale positivo: l’area è stata interamente bonificata.

A comunicarlo è l’ambientalista Andrea Di Priolo, che ha seguito da vicino la vicenda esplosa nelle ultime ore nella frazione rivierasca di Vittoria.

“Dopo l’indignazione e la rabbia dei cittadini per l’ennesimo episodio di inciviltà alla riviera Lanterna di Scoglitti, arriva finalmente una buona notizia: l’area è stata completamente ripulita“.

Di Priolo ricostruisce i fatti: “Nei giorni scorsi alcuni irresponsabili avevano abbandonato mobili vecchi e altri rifiuti, deturpando uno dei luoghi più belli e frequentati della nostra comunità.”

Un gesto che ha provocato la reazione ferma di tanti cittadini stanchi di assistere a comportamenti irrispettosi verso l’ambiente e verso chi ogni giorno si comporta civilmente.

Nelle ultime ore sono stato contattato da un funzionario della ditta Roma Costruzioni, incaricata della pulizia della città, che mi ha spiegato perché i rifiuti non erano stati rimossi immediatamente. Gli operatori, infatti, avevano notato tra il materiale abbandonato alcuni elementi utili per risalire ai responsabili.

È stata quindi avvertita la polizia locale che, intervenuta tempestivamente, è riuscita in pochi minuti a individuare il o i responsabili, già sanzionati e probabilmente destinati a essere denunciati all’Autorità giudiziaria.

L’episodio conferma l’efficacia della collaborazione tra cittadini, personale addetto e forze dell’ordine, capace di produrre risultati concreti in tempi rapidi.

L’auspicio è che il caso valga da deterrente per chi continua a scambiare il territorio per una discarica a cielo aperto.

Un ringraziamento, definito “doveroso”, è rivolto alla Roma Costruzioni e alla polizia locale per la prontezza e l’accuratezza dell’intervento.