La rete dei servizi logistici digitali si amplia in provincia di Ragusa con l’attivazione di nuovi locker per il ritiro e la consegna dei pacchi. L’iniziativa coinvolge il territorio del capoluogo e diversi comuni dell’area iblea, tra cui Modica, Comiso, Vittoria, Scicli, Pozzallo, Acate e Santa Croce Camerina, nell’ottica di potenziare l’infrastruttura a supporto dell’e-commerce. Poste Italiane comunica che il numero complessivo di armadietti automatici operativi nella provincia ha raggiunto quota 22. I dispositivi rientrano nel sistema gestito dalla joint venture tra Poste Italiane e DHL eCommerce, con l’obiettivo di rendere più capillari le operazioni di spedizione e ritiro dei prodotti acquistati online. Le postazioni sono distribuite tra il capoluogo e i principali centri iblei, con collocazioni in aree urbane considerate strategiche. Il servizio, pensato per l’utilizzo self-service, è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, in base all’accessibilità di ciascuna installazione. La gestione avviene tramite interfacce digitali semplificate, con schermi progettati per agevolare l’esperienza anche degli utenti meno esperti. L’iniziativa si inserisce nel più ampio piano nazionale che prevede l’installazione di circa 10 mila locker su tutto il territorio italiano.

La nuova rete automatizzata integra i servizi già presenti nella provincia, che includono 34 uffici postali e oltre 100 punti dedicati alla logistica di prossimità. L’obiettivo è affiancare alle infrastrutture tradizionali soluzioni digitali in grado di ottimizzare i flussi legati agli acquisti online. Secondo le comunicazioni ufficiali, l’estensione dei locker punta a migliorare la distribuzione dei pacchi sia nei centri urbani sia nelle aree periferiche, riducendo i tempi di attesa e ampliando le modalità di ritiro a disposizione degli utenti. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Poste Italiane e Gruppo DHL, orientata al rafforzamento della rete logistica e alla gestione dei volumi in crescita dell’e-commerce, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità e all’ottimizzazione dei percorsi di consegna.