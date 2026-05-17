I Carabinieri della Compagnia di Modica hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania due sedicenni, residenti rispettivamente a Portopalo di Capo Passero e Pachino (SR), ritenuti gravemente indiziati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di porto ingiustificato di coltelli in luogo pubblico. Due militari dell’Arma, liberi dal servizio, mentre si trovavano a Pozzallo, sono stati insospettiti dall’atteggiamento di due giovani fermi su uno scooter, che continuavano a guardarsi ripetutamente intorno. Decisi a verificarne le ragioni, li hanno sottoposti a controllo. L’intuizione si è rivelata fondata: i ragazzi sono stati trovati in possesso di mezzo “panetto di hashish” del peso di oltre 50 grammi, di ulteriori 10 grammi della medesima sostanza già suddivisi in 10 dosi, di due coltelli ancora intrisi di stupefacente, di un bilancino di precisione e di circa 40 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio. Condotti negli uffici della Stazione Carabinieri di Pozzallo, i minori sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria. Il magistrato della Procura per i Minorenni di Catania ha disposto il sequestro di tutto il materiale rinvenuto, compresa la somma di denaro, ritenuta possibile provento di un’attività di spaccio, nonché il sequestro amministrativo del ciclomotore, risultato privo della prescritta copertura assicurativa. Al termine degli adempimenti, i due sono stati riaffidati ai rispettivi genitori. Dovranno rispondere delle violazioni alle normative in materia di stupefacenti e di armi. Resta ferma la presunzione di innocenza: “Tutte le ipotesi accusatorie dovranno trovare conferma allorché verrà instaurato il contraddittorio tra le parti, come legislativamente previsto.