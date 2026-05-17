Momenti di forte apprensione oggi pomeriggio in un complesso di case popolari di via Di Vittorio a Ragusa, dove un improvviso incidente domestico ha scosso i residenti. Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in fase di accertamento, il vetro di un forno è esploso all’interno di un’abitazione, provocando una violenta deflagrazione che ha disperso schegge di vetro in tutta la cucina e nelle stanze adiacenti.

L’impatto ha generato panico tra gli abitanti del palazzo, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti con tempestività i vigili del fuoco, impegnati nelle verifiche per escludere eventuali fughe di gas e mettere in sicurezza l’area, garantendo la stabilità dello stabile e la tranquillità dei residenti.

Una donna è rimasta ferita a causa delle schegge e ha ricevuto assistenza dal personale del servizio di emergenza sanitaria 118 Sicilia. Le sue condizioni, secondo quanto riferito, non sarebbero gravi, ma l’episodio ha comunque destato grande preoccupazione nel quartiere.