Acate piange la scomparsa di Sara Caruso. Aveva 65 anni. Lascia cinque figli. I funerali sono in programma domani, martedì 19 maggio, alle 16 in chiesa Madre. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
Acate piange la scomparsa di Sara Caruso. Aveva 65 anni. Lascia cinque figli. I funerali sono in programma domani, martedì 19 maggio, alle 16 in chiesa Madre. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
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