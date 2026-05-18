La Festa di Maria Santissima delle Grazie è tornata a colmare di fede e partecipazione le strade di Chiaramonte Gulfi, riaffermando il profondo legame tra la comunità e la Vergine.

Come da consuetudine, la ricorrenza dell’Ascensione inaugura i riti in suo onore: la Vergine “scende” dalla pineta verso il centro abitato, accompagnata dai devoti in un suggestivo cammino tra i boschi e i panorami che dominano l’intera vallata.

Un rito identitario, antico e condiviso, che affonda le proprie radici nella storia locale: la chiesa della Madonna delle Grazie, edificata nel 1577 sul Monte Arcibessi, sorse accanto alla sorgente che alimentava la fontana di piazza Duomo.

Come ricorda il barone-archeologo Corrado Melfi nel volume “Chiaramonte Divota”, la popolazione invocò la protezione della Vergine contro la peste del 1576, consacrandola a simbolo di gratitudine e speranza.

Ieri, solennità dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, la partecipazione è stata straordinaria. La mattina l’apertura della chiesa e la vestizione del simulacro hanno dato avvio alle celebrazioni, seguite dal raduno in piazza Duomo e dal corteo verso il santuario.

Alle 10 la tradizionale Sciuta ha accompagnato la discesa del simulacro lungo il percorso panoramico nel bosco, con soste davanti al cimitero e alla chiesa di San Giovanni, ritmate dai canti del Tota Pulchra e del Magnificat.

La processione si è conclusa tra applausi e commozione in piazza Duomo, dove a mezzogiorno si è tenuta la solenne Eucaristia presieduta dall’arciprete don Graziano Martorana.

Nel pomeriggio, il Cuncursu ha portato l’immagine della Madonna lungo le arterie principali del paese; in serata, la messa delle 19.30, celebrata da fra’ Giovanni Cafagna Op, giunto da Palermo, e il Rosario meditato hanno chiuso la giornata.

Il calendario prosegue con numerosi appuntamenti. Oggi, alle 11, celebrazione eucaristica presieduta da don Gino Scrofani, vicario parrocchiale della Beata Vergine Maria di Lourdes in San Giacomo Bellocozzo. A seguire, alle 18.45, il Rosario meditato e, alle 19.30, la messa celebrata da fra’ Giovanni Cafagna Op; alle 22.30, le confraternite e i gruppi ecclesiali della parrocchia Santa Maria La Nova animeranno un Rosario comunitario.

Domani, martedì 19 maggio, sarà la Giornata delle associazioni: messe alle 7.00 (presiede padre Gaston Kaboy Tumpombo) e alle 11.00 (presiede don Franco Ottone, parroco di Giarratana). Dopo il Rosario delle 18.45 e la messa delle 19.30, la serata si concluderà alle 21 con un momento di festa offerto dalle associazioni locali – Piano dell’Acqua, Muti, Avis, Giovanile Roccazzo e Comitato per i Gemellaggi – a testimonianza del saldo intreccio tra fede e comunità.

Mercoledì 20 maggio sarà dedicato alla Giornata della mamma, con celebrazioni eucaristiche alle 7.00 (padre Joseph Muamba Bulobo) e alle 11.00 (padre Johns Avuppadan, vicario parrocchiale di Giarratana). Dopo il Rosario delle 18.45 e la messa delle 19.30, alle 21 è prevista la Festa della mamma organizzata dai papà chiaramontani, un omaggio alle donne e alle madri della città.

A sostenere l’intero programma religioso e culturale è anche la Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica, che ha garantito il proprio supporto mediatico per la diffusione e la valorizzazione degli eventi. Un contributo prezioso che rafforza le manifestazioni identitarie del territorio e amplifica il messaggio di fede e coesione che la festa della Madonna delle Grazie porta con sé, consentendo anche a chi è lontano di sentirsi parte di una tradizione secolare.