Sotto l’egida del Csen provinciale di Ragusa prende forma una sfida nella sfida: portare una competizione di obstacle course racing nel cuore barocco di Modica, trasformando il suo nucleo antico in una grande arena sportiva a cielo aperto.

L’Asd Csf 14 Ocr Team Modica, attiva nello Spartan Race e nell’OCR dal 2014, compie così un passo decisivo per far conoscere questa specialità a un pubblico sempre più ampio.

Nasce da qui la Modica City Race, in calendario domenica 24 maggio, con start alle 9.30 da piazza Matteotti.

La manifestazione sarà valida come tappa della Trinacria Cup, campionato regionale OCR, e del campionato italiano OCRA/FIPM, richiamando nel Val di Noto i migliori specialisti siciliani della corsa a ostacoli.

I partecipanti si misureranno su un tracciato di 6 chilometri con 25 prove, immersi tra monumenti, scalinate, vicoli e scorci che rendono Modica una delle città più suggestive d’Italia.

«Questa iniziativa – afferma Sergio Cassisi, presidente del Csen Ragusa – rappresenta perfettamente lo spirito del nostro ente: portare lo sport nei luoghi della comunità, renderlo visibile, accessibile, coinvolgente. L’OCR è una disciplina completa, formativa, capace di unire preparazione fisica, tecnica e determinazione. Siamo orgogliosi che una realtà come Csf 14 Ocr Team Modica abbia scelto di mettersi in gioco con un evento così ambizioso e innovativo per il territorio».

E aggiunge: «Modica City Race sarà una festa dello sport. Invitiamo tutti a partecipare, a sostenere gli atleti e, perché no, a scoprire un’attività che può appassionare chiunque, dai più giovani agli adulti. Ringraziamo tutto lo staff per l’organizzazione della difficile competizione e in particolare il presidente Ignazio Cerruto, il vice Salvatore Iachinoto e il segretario Francesco Lucifora».

L’appuntamento promette spettacolo, adrenalina e un’atmosfera unica, grazie alla cornice del centro storico e alla presenza dei più forti interpreti dell’OCR in Sicilia. La cittadinanza è invitata a esserci, sostenere i concorrenti e lasciarsi incuriosire: potrebbe essere l’occasione per scoprire e apprezzare uno sport che coniuga forza, tecnica e divertimento.