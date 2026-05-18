Profondo cordoglio a Sampieri per la scomparsa di Giovanni Mazza, 79 anni, stroncato da una terribile malattia; fu lo storico barbiere del centro cittadino, anche in tempi recenti. La sua scomparsa lascia un grande vuoto umano e professionale, ma resterà vivo il ricordo della sua disponibilità, della sua competenza e del suo attaccamento ai valori, che con il suo impegno e la sua presenza costante, ha saputo rappresentare al meglio la tradizione tra le figure di grande rilievo sociale, contribuendo a rafforzare il rapporto tra comunità e territorio come punto di aggregazione nel suo accogliente salone di via Carignano. La notizia ha sconvolto l’intera comunità cittadina che, ancora in queste ore, lo sta omaggiando con tanti messaggi, anche sui social.