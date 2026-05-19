A Modica, in contrada Busitta, a pochi passi dal ristorante Villa Real, la pazienza dei residenti sembra essere arrivata al capolinea. Da settimane – denunciano – l’area attorno ai cassonetti è diventata una discarica a cielo aperto, un accumulo di sacchi, ingombranti e rifiuti di ogni tipo che nessuno rimuove e che continua a crescere giorno dopo giorno.

Le immagini scattate questa mattina, raccontano gli abitanti, non sono un’eccezione ma l’ennesima conferma di una situazione ormai permanente. «I rifiuti sono lì da quindici giorni», spiegano, sottolineando come la zona sia diventata irriconoscibile e come il cattivo odore, il degrado e il rischio igienico‑sanitario siano ormai parte della quotidianità.

La frustrazione è palpabile. Molti residenti affermano di aver segnalato più volte il problema alla sindaca, senza però ottenere risposte concrete né interventi risolutivi. «Non possiamo più vivere così», dicono, denunciando un senso di abbandono che si somma alla rabbia per una gestione dei rifiuti percepita come inefficace e discontinua.

Il punto critico, spiegano, non è solo l’inciviltà di chi abbandona i rifiuti fuori dai cassonetti, ma soprattutto la mancanza di controlli e di interventi tempestivi. Una combinazione che trasforma un’area residenziale in un luogo degradato, con inevitabili ripercussioni sull’immagine della città e sulla qualità della vita di chi vi abita.

La richiesta dei cittadini è chiara: interventi immediati, pulizia straordinaria dell’area e un piano di gestione che impedisca il ripetersi di una situazione definita “insostenibile”. Perché, come ricordano con amarezza, «non si può continuare a convivere con una discarica sotto casa».