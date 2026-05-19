Prosegue l’attività di vigilanza della Guardia Costiera a tutela della sicurezza della navigazione, della vita umana in mare e dell’ambiente. Nella giornata di ieri, a seguito di un’ispezione a bordo di una nave mercantile adibita al trasporto di carichi sfusi e approdata nel porto di Pozzallo, è stata comminata una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro. Durante i controlli, il personale della Capitaneria di Porto ha rilevato diverse irregolarità riconducibili alla normativa ambientale, antincendio e in materia di sicurezza del lavoro marittimo. Le criticità accertate hanno comportato l’adozione del provvedimento di fermo dell’unità, che resterà efficace fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza e alla regolarizzazione di tutte le non conformità. L’attività ispettiva è stata eseguita da personale specializzato della Capitaneria di Porto di Pozzallo, nell’ambito delle ordinarie verifiche mirate ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali e internazionali sulla sicurezza della navigazione e la tutela dell’ambiente marino. La Guardia Costiera di Pozzallo ha inoltre confermato che i controlli proseguiranno in maniera ininterrotta, allo scopo di garantire standard elevati nei porti e a bordo delle navi, nonché la piena salvaguardia dell’ecosistema marino e della collettività. Dall’inizio dell’anno, si tratta della terza nave sottoposta a provvedimento di fermo nel porto di Pozzallo.