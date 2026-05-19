La Polizia di Stato ha risposto all’invito della scuola dell’infanzia “Il paese dei balocchi” di Pozzallo, offrendo ai bambini l’opportunità di conoscere da vicino il mestiere del “poliziotto”.

L’iniziativa rientra nel progetto didattico “I Mestieri”, promosso dall’istituto, che ha consentito ai piccoli alunni di approfondire il lavoro svolto quotidianamente dagli operatori.

In questa circostanza, vedere in uniforme la mamma o il papà di un compagno di classe ha reso la presenza delle istituzioni più concreta e familiare sin dai primi anni.

Momenti di vivo stupore e gioia hanno accompagnato la visita all’auto di servizio: i bambini hanno potuto osservare da vicino la vettura e le attrezzature in dotazione alla Polizia di Stato.

Attenti e curiosi, hanno posto numerosi quesiti agli agenti, i quali hanno risposto con grande disponibilità, rimarcando la centralità della loro missione, incentrata anzitutto sulla prevenzione e sul sostegno alle persone più vulnerabili.