Il sipario del Teatro Duemila di Ragusa si prepara a calare, ma lo farà con la forza e la poesia di un ultimo gesto teatrale che promette di restare impresso nella memoria. Domani alle 21, la stagione si chiude con “Gente di facili costumi”, uno dei testi più intensi e umani di Nino Manfredi, riportato in scena grazie all’associazione culturale C&M e alla direzione artistica di Carlo Nobile.

Non una semplice commedia, ma un incontro di anime. Una notte, un incidente, due vite che si sfiorano e si scontrano: Anna, detta “Principessa”, prostituta caotica e piena di sogni, e Ugo, intellettuale solitario e disilluso. Costretti a condividere lo stesso spazio, si scoprono fragili, ironici, veri. Tra battute e confessioni, il testo di Manfredi diventa un piccolo specchio dell’animo umano, capace di raccontare la dignità e la ricerca di senso in un mondo che spesso dimentica entrambe.

A dare voce e corpo a questa storia saranno Flavio Insinna e Giulia Fiume, diretti da Luca Manfredi, figlio del grande Nino. Insinna porterà sul palco la sua energia e la sua capacità di passare dal sorriso alla malinconia con naturalezza, mentre Fiume offrirà un ritratto delicato e potente di una donna che sogna di riscattarsi. Insieme, daranno vita a un dialogo che vibra di ironia e verità, di tenerezza e disincanto.

“Gente di facili costumi” è una commedia che attraversa il tempo senza perdere forza. Scritta negli anni Ottanta, conserva una sorprendente attualità nel modo in cui guarda alle ipocrisie sociali e alla complessità dei rapporti umani. È teatro che parla di noi, delle nostre contraddizioni, delle nostre solitudini e di quella voglia ostinata di credere ancora nella bontà e nel rispetto. Con questo ultimo appuntamento, il Teatro Duemila chiude la stagione nel segno della qualità e della memoria, celebrando un autore che ha saputo raccontare l’Italia con ironia, umanità e verità. Ma non è un addio: è un arrivederci. Un ponte verso nuove storie, nuovi incontri, nuove emozioni da condividere con il pubblico ragusano, che ancora una volta si prepara a vivere la magia del teatro — quella magia che, anche quando cala il sipario, continua a brillare negli occhi di chi l’ha vissuta.