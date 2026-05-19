Cresce di ora in ora l’angoscia a Ragusa per la sorte di Wendy, una splendida femmina di pastore maremmano di cui non si hanno più notizie da ormai sei giorni. Un arco di tempo lunghissimo che sta tenendo i proprietari con il fiato sospeso e in uno stato di costante e profonda apprensione.

I familiari la stanno cercando ovunque, battendo palmo a palmo il territorio giorno e notte, senza tralasciare alcuna pista. Le ricerche si stanno concentrando con particolare insistenza nella periferia di Ragusa, nella zona di Vini Mazza e lungo la Strada 100 Pozzi, area da cui la cagnolona si è allontanata. Il timore è che l’animale, spaventato o disorientato dal passare dei giorni, possa essersi rifugiato nelle campagne circostanti o essersi spinto ancora più lontano.

Davanti a una mobilitazione che finora purtroppo non ha dato i frutti sperati, i proprietari rinnovano con forza il loro accorato appello alla cittadinanza. Si chiede l’aiuto di residenti, passanti, volontari e automobilisti che transitano nella zona: guardatevi intorno e controllate anche proprietà private o casolari abbandonati. Wendy è una cagnolona di taglia grande ma di indole assolutamente buona. Chiunque creda di averla avvistata o abbia informazioni utili, anche minime, è pregato di non esitare e di contattare immediatamente Patrizia al numero 392 8046204. Dopo quasi una settimana di totale assenza, ogni singola segnalazione può fare la differenza per riportare Wendy a casa.

Non è un caso che la foto di Wendy sia stata condivisa sui social da numerosi utenti iblei.