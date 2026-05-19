La quiete del primo pomeriggio, ad Acate, è stata interrotta oggi da una rapina consumata pochi minuti prima dell’orario di chiusura alla farmacia Guarino, nel cuore del paese, in via Adua. Un episodio rapido, improvviso, che ha lasciato dietro di sé paura e molte domande ancora senza risposta. Al momento non ci sono indicazioni certe né sul numero dei rapinatori coinvolti né sull’entità del bottino, elementi che i carabinieri stanno cercando di ricostruire attraverso le prime testimonianze e l’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona (foto Franco Assenza).

I militari dell’Arma sono intervenuti immediatamente sul posto, avviando i rilievi e ascoltando i presenti per definire dinamica e movimenti dei responsabili. La farmacia, molto frequentata e situata in un’area centrale, è stata presa di mira in un momento topico della giornata.

Tra i residenti cresce la preoccupazione: la rapina di oggi si aggiunge a una serie di episodi che, negli ultimi mesi, hanno alimentato un clima di insicurezza e inquietudine. In paese si parla di “ennesimo campanello d’allarme” sul fronte dell’ordine pubblico, con la richiesta sempre più pressante di controlli, prevenzione e presenza costante delle forze dell’ordine.

La comunità attende ora sviluppi dalle indagini, nella speranza che i responsabili vengano individuati rapidamente e che Acate possa tornare a vivere con maggiore serenità.