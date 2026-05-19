All’ingresso di Vittoria, lungo la Ss 115 in contrada Boscopiano, sotto il ponte ferroviario di Passo Scarparo, la prima serata è stata segnata da un incidente che ha coinvolto un’auto e un bus appartenente a un’agenzia di viaggi turistici. L’impatto, avvenuto in un tratto particolarmente trafficato, ha provocato momenti di forte apprensione tra gli automobilisti in transito (foto Assenza).

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, si registrano feriti lievi, assistiti immediatamente dopo lo scontro. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia municipale di Vittoria, intervenuta per i rilievi e per gestire la viabilità, resa difficoltosa dalla presenza dei mezzi incidentati. Il traffico veicolare è andato in tilt ed è stato deviato su un’arteria stradale vicina.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza lungo uno degli accessi principali alla città, un’arteria che ogni giorno sostiene un flusso intenso di auto, mezzi pesanti e pullman turistici. La comunità locale, già provata da numerosi sinistri avvenuti negli ultimi mesi, esprime crescente preoccupazione per una situazione che richiede interventi strutturali e maggiore prevenzione.