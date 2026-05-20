Un incidente si è verificato questa mattina alle porte di Acate, lungo la provinciale che collega il paese a Vittoria. Un giovane magrebino, che percorreva una stradina secondaria a bordo della sua moto, sarebbe stato inseguito da alcuni cani randagi e, nel tentativo di allontanarsi, si è ritrovato improvvisamente sulla carreggiata principale (foto Assenza).

Proprio in quel momento sopraggiungeva una utilitaria: l’impatto è stato violento. Il ragazzo è stato sbalzato sul cofano dell’auto e poi proiettato a diversi metri di distanza. Il parabrezza del veicolo è andato completamente in frantumi. A evitare conseguenze ancora più gravi è stato il fatto che il giovane indossasse il casco, elemento che ha attutito parte del colpo.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti carabinieri, polizia e la protezione civile di Acate, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito la viabilità. Il ragazzo è stato soccorso e trasferito in ospedale: le sue condizioni sono serie, ma secondo le prime valutazioni non sarebbe in pericolo di vita.

L’episodio riporta l’attenzione su due criticità note del territorio: la presenza di randagi nelle zone periferiche e la pericolosità degli innesti secondari sulla provinciale, spesso privi di adeguata visibilità.