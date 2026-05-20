La Cna territoriale di Ragusa incontra le imprese di Comiso per un confronto concreto e operativo sulle prospettive di sviluppo della zona artigianale e sulle nuove opportunità di finanziamento a fondo perduto. L’appuntamento è fissato per domani, giovedì 21 maggio, alle 18, presso l’Officina Daf di Salvatore Battaglia, nella zona artigianale di Comiso.

L’iniziativa, promossa dalla Cna territoriale di Ragusa, si inserisce nel percorso di ascolto e dialogo con gli imprenditori locali, con l’obiettivo di favorire la crescita del tessuto produttivo e accompagnare le imprese verso le nuove misure di sostegno previste dal Governo e dall’Unione europea (nella foto da sinistra Caccamo e Roccuzzo).

Il focus dell’incontro sarà dedicato al progetto di riqualificazione della zona artigianale di Comiso, che punta a migliorare infrastrutture, servizi e accessibilità, e alle opportunità di finanziamento a fondo perduto per le imprese, tra cui Più Artigianato, Zes Unica, Legge Sabatini, Resto al Sud 2.0 e Iper ammortamento. Interverrà l’assessore comunale Roberto Cassibba in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

In una dichiarazione congiunta, il presidente territoriale Giampaolo Roccuzzo e il segretario territoriale Carmelo Caccamo hanno sottolineato il valore strategico dell’iniziativa: «Comiso rappresenta uno dei poli artigianali che, in prospettiva, può diventare tra i più dinamici della provincia. Ed ecco perché c’è bisogno di interventi strutturali e di visione. Con questo incontro vogliamo ribadire che la Cna è al fianco delle imprese, pronta a sostenere chi investe, innova e crede nel territorio. La riqualificazione della zona artigianale non è solo un progetto urbanistico, ma un segnale di fiducia verso chi ogni giorno crea lavoro e valore. Allo stesso tempo, le nuove misure a fondo perduto offrono strumenti concreti per rilanciare la competitività e favorire la transizione digitale ed ecologica delle nostre aziende. È il momento di cogliere queste opportunità e di fare rete, perché solo insieme possiamo costruire un futuro solido per l’artigianato e la piccola impresa ragusana». L’incontro sarà aperto a tutti gli operatori economici del territorio e si concluderà con un confronto diretto tra imprese e rappresentanti della Cna, per raccogliere proposte e individuare le priorità di intervento.