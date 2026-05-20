Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la SS 514 Ragusa–Catania, l’incidente è avvenuto sulla Ss 115, km 316+300 circa, in contrada Castiglione, quindi all’ingresso di Ragusa ma fuori dall’area di cantiere.

Alcuni operai edili stradali impegnati in attività di cantiere, ma non quelle riguardanti l’autostrada, sono stati falciati da un autocarro furgonato in transito, in circostanze che restano ancora da chiarire. Il furgonato è di una impresa di Buccheri.

L’impatto è stato violento e ha richiesto un’immediata e massiccia risposta dei soccorsi: quattro ambulanze del 118 Sues, provenienti dalle postazioni più vicine al luogo del sinistro, sono intervenute per stabilizzare i feriti e predisporne il trasferimento. Tutti gli operai coinvolti sono stati trasportati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per accertamenti e cure.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Ragusa, competente per i rilievi su un’arteria primaria e strategica come la Ss 514, unico collegamento diretto tra le province di Ragusa e Catania. Gli agenti stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente, verificando la posizione dei mezzi, le condizioni del cantiere (che nulla ha a che fare con quelli riguardanti l’autostrada) e le eventuali responsabilità.

Il traffico ha subito rallentamenti e deviazioni durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri stradali e sulla vulnerabilità degli operai impegnati quotidianamente lungo una delle tratte più trafficate e delicate del territorio ibleo.