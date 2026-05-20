I Carabinieri della Stazione di Ragusa Principale, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno denunciato a piede libero un 25enne di origine marocchina, per ricettazione, e un 24enne tunisino, per favoreggiamento personale.

L’episodio risale alla mattinata precedente il playout di Serie D tra Ragusa e Messina, quando, nei pressi di piazza San Giovanni, l’auto di un calciatore della formazione locale è stata danneggiata e privata di vari effetti personali, compreso il completo da gioco destinato alla gara del pomeriggio.

Avviate le ricerche, i militari dell’Arma, perlustrando le vie del centro storico, hanno individuato in via Roma un soggetto già noto alle forze dell’ordine che indossava la maglia azzurra del Ragusa, recante nome e numero del calciatore derubato.

Alla vista della pattuglia, il 25enne è fuggito, facendo perdere le proprie tracce dopo un breve inseguimento a piedi. Le ricerche sono proseguite e l’uomo è stato nuovamente intercettato sul sagrato della Cattedrale; secondo quanto riferito, sarebbe riuscito però a sottrarsi all’identificazione grazie all’avviso tempestivo del 24enne tunisino.

In serata, una pattuglia della Sezione Radiomobile lo ha rintracciato e bloccato in piazza Matteotti. Durante le procedure di fotosegnalamento è emersa a carico del marocchino un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa per la violazione di prescrizioni imposte in precedenza nell’ambito di altre vicende giudiziarie.

Espletate le formalità di rito, il 25enne è stato denunciato per ricettazione, poiché trovato in possesso della maglia sottratta, e tradotto presso la casa circondariale di Ragusa in esecuzione del provvedimento del G.I.P. del Tribunale ibleo. Il 24enne è stato segnalato all’Autorità giudiziaria per favoreggiamento personale.

Entrambi sono stati posti a disposizione della magistratura iblea.