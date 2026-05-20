Il consigliere comunale di Ragusa Sebastiano Zagami, tra i promotori dell’associazione Governo del Fare, ha presentato una mozione urgente per chiedere interventi immediati sul marciapiede di via della Costituzione, nel tratto compreso tra via Monte Cervino e via Monte Amiata. La richiesta nasce da una situazione definita «di grave pericolo per la pubblica incolumità», come riportato nel documento protocollato in queste ore. Dal testo emerge che il marciapiede si trova in condizioni critiche, con «disconnessioni e cedimenti del manto pavimentale che compromettono la sicurezza dei pedoni» e con la presenza di un forte dislivello verso un terreno adiacente, «in assenza di qualsivoglia barriera o dispositivo di protezione idoneo a prevenire cadute accidentali». Una criticità particolarmente rilevante perché l’area è frequentata quotidianamente da studenti, genitori e personale scolastico, data la presenza di più istituti nelle immediate vicinanze, con un flusso intenso soprattutto nelle fasce di ingresso e uscita.

La mozione impegna il sindaco e la Giunta a intervenire con urgenza per installare una ringhiera di protezione lungo il tratto prospiciente il dislivello e per ripristinare il marciapiede eliminando disconnessioni e irregolarità che ne rendono pericolosa la percorrenza. Nel documento si sottolinea inoltre che la situazione attuale «configura un pericolo attuale e concreto per l’incolumità pubblica, suscettibile di generare responsabilità in capo all’Amministrazione in caso di mancato intervento». Con questa iniziativa, Zagami prosegue il percorso di attenzione alla sicurezza urbana e al decoro cittadino che porta avanti anche attraverso l’attività dell’associazione Governo del Fare, sollecitando interventi rapidi su un tratto che, secondo il consigliere, non può più attendere. La proposta sarà ora esaminata dagli organi competenti del Comune di Ragusa.