A Chiaramonte Gulfi la devozione diventa comunità e la comunità si trasforma in festa. La ricorrenza di Maria Santissima delle Grazie, cuore spirituale e identitario della città, prosegue con un fitto programma che intreccia preghiera, musica e partecipazione civica. La serata di ieri ha inaugurato un capitolo dedicato alle realtà associative, protagoniste di un incontro capace di unire fede e impegno sul territorio. Dopo le liturgie presiedute da padre Gaston Kaboy Tumpombo e da don Francesco Ottone, la cittadinanza si è ritrovata per l’appuntamento offerto dalle associazioni Piano dell’Acqua, Muti, Avis, Giovanile Roccazzo e dal comitato per i gemellaggi: un momento corale che ha messo in luce l’energia del volontariato e il valore della collaborazione tra le realtà locali. Oggi si celebra la Giornata della Mamma, tributo alla tenerezza e alla vita. Dopo la messa del mattino con padre Joseph Muamba Bulobo, la giornata prosegue con la funzione delle 11 presieduta da padre Johns Avuppadan, vicario parrocchiale di Giarratana, e con la liturgia delle 19.30 guidata da fra’ Giovanni Cafagna O.P. Alle 21 spazio alla festa della Mamma, organizzata da tutti i papà: un gesto semplice e intenso che unisce generazioni e affetti.

Domani, giovedì 21 maggio, sarà dedicato alle associazioni motoristiche di Chiaramonte Gulfi. La giornata prenderà avvio alle 7 con la celebrazione di padre Gaston Kaboy Tumpombo e continuerà alle 11 con don Giovanni Piccione, parroco dell’Immacolata Concezione. Dopo il Rosario delle 18.45 e la messa delle 19.30 presieduta da fra’ Giovanni Cafagna O.P., alle 21 è in programma un incontro nel segno dei motori, della passione condivisa e della solidarietà, a celebrare la coesione del gruppo e il senso di appartenenza. Venerdì 22 maggio sarà la Giornata dei portatori, custodi della tradizione e simbolo di devozione popolare. Le messe si terranno alle 7 con padre Joseph Muamba Bulobo e alle 11 con don Graziano Martorana. Alle 17 il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli, con giochi e attività in piazza a cura dei portatori della Madonna delle Grazie. La giornata culminerà con la funzione delle 19.30 presieduta da fra’ Giovanni Cafagna O.P. e con il concerto delle 21 in onore della Madonna, eseguito dall’Orchestra filarmonica del liceo musicale “Giosuè Carducci” di Comiso: un incontro tra musica e fede che chiuderà la settimana con emozione e riconoscenza. A supportare le iniziative sul piano mediatico è l’impresa Gali group trasporti & logistica di Ispica. La festa continua, insieme al sentimento di una città che si riconosce nella propria Madonna, nella sua storia e nella sua gente.