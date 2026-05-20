Monterosso Almo ha ospitato domenica scorsa la ventiquattresima edizione del Memorial Giovanni Cannarella, appuntamento ormai storico del ciclismo siciliano organizzato sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana e dedicato alla memoria di uno dei pionieri del ciclismo ibleo. La manifestazione ha richiamato decine e decine di giovani atleti provenienti da tutta la regione e da diverse società italiane, confermando il valore sportivo e formativo dell’evento.

Nella categoria Juniores, sulla distanza di 113 chilometri, la vittoria è andata a Marco Roccella del Multicar Gruppo Amarù, che ha chiuso in 2 ore 39 minuti e 40 secondi, precedendo Salvatore Caruso del Cps Professional Team e Michelangelo Parisi del Pro.Gi.T. Cycling Team. A seguire Guido Paladini, Edoardo Lillo, Sebastiano Rapisarda, Salvatore Geraci, Leonardo Anichini, Federico Gargiulo e Marco Russo.

Tra gli Allievi, impegnati su 67,8 chilometri, si è imposto Simone Iacono del Cycling Team Nial Nizzoli Almo, quindi per lui vittoria, come dire, tra le mura amiche, con il tempo di 2 ore e 2 minuti, davanti a Federico Occhipinti del Multicar Gruppo Amarù e Vincenzo Giannetti del Cycling Team Nial Nizzoli Almo. Hanno completato la top ten Denis Pio Sanfilippo, Elia Maniscalco, Lorenzo Cassibba, Matteo Spada, Carlo Fallo, Giovanni Rendo e Osage Libra Burdeau del Madone-Team Bike Sicilia.

Nella categoria Donne Juniores hanno gareggiato Fatima Sulfaro e Lucrezia Galli, entrambe dell’Asd Ciclotour, che hanno portato a termine la prova con determinazione e spirito sportivo.

Tra gli Under 23, ancora protagonista Marco Roccella del Multicar Gruppo Amarù, autore di una doppietta di prestigio. Secondo Michelangelo Parisi del Pro.Gi.T. Cycling Team e terzo Salvatore Geraci del Multicar Gruppo Amarù. Seguono Marco Russo, Francesco Gioia, Gabriele Bordieri, Antonio Regano, Gabriele Maretta, Giuseppe Ales Carmen e Giacomo Marchione.

Il Memorial Cannarella ha confermato la sua importanza non solo come competizione agonistica ma anche come momento di incontro tra generazioni di ciclisti e appassionati. L’evento ha ribadito il valore educativo dello sport e il legame profondo tra la comunità e la tradizione ciclistica locale. Un ringraziamento è stato rivolto al Libero consorzio comunale per il grosso sostegno fornito, alla Regione, all’Ars, con un particolare ringraziamento all’on. Giorgio Assenza, e all’amministrazione comunale, oltre che a tutti gli sponsor, per il sostegno ricevuto.