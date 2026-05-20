Nel pomeriggio di oggi si è verificato un sinistro lungo la cosiddetta strada del Pizzillo, nel tratto che da Marina di Ragusa e Donnalucata conduce verso il capoluogo ibleo. Una Citroën C3 è uscita di carreggiata terminando la corsa contro un palo della rete elettrica. L’auto ha riportato danni evidenti al frontale e alla fiancata. Le cause dell’uscita di strada non sono ancora state accertate. Trattandosi di un evento che ha coinvolto un unico veicolo, si propende per un incidente autonomo: tra le ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine figurano una distrazione, un colpo di sonno o la perdita di aderenza. La strada del Pizzillo, in particolare nel segmento iniziale al confine tra i territori di Ragusa e di Scicli/Marina di Ragusa, è già stata in passato teatro di numerosi episodi analoghi, spesso ricondotti alla conformazione dell’arteria e alla presenza di curve impegnative.