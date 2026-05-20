La Polizia di Stato di Ragusa, nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio e del costante monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure restrittive, ha arrestato un giovane di Vittoria, già noto alle forze dell’ordine e in affidamento in prova per precedenti reati di detenzione ai fini di spaccio di droga e possesso illegale di arma clandestina. Gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, a seguito di una perquisizione nell’abitazione del sospettato, hanno rinvenuto quattro panetti di hashish per un peso complessivo di circa 430 grammi, un involucro con circa 50 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento delle sostanze, oltre a un appunto manoscritto riconducibile a presunti acquirenti. Nel corso delle operazioni è stata inoltre sequestrata una pistola originariamente a salve, modificata in arma calibro 7,65, completa di caricatore inserito e munizionamento. Ultimate le formalità di rito, il giovane è stato condotto alla Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.