La città di Vittoria piange la scomparsa di un operatore commerciale di primo piano.

È venuto a mancare in queste ore, infatti, Gianni Normanno, a causa di una malattia. Aveva 62 anni. Personaggio molto dinamico, oltre a gestire un’attività propria, nel corso degli anni si era messo in rilievo anche nelle associazioni di categoria. In particolare, dopo avere conquistato il ruolo di maestro della pizza, era stato insignito di cariche apicali, anche a livello nazionale, in seno all’Api. Vittoria perde un punto di riferimento e un personaggio di grande carisma nel proprio ambito lavorativo. La comunità locale è in lutto.