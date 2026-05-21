Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la Strada Provinciale 25, l’arteria che collega Ragusa a Marina di Ragusa. Secondo quanto riferito da un appartenente alle forze dell’ordine presente sul posto, il sinistro ha coinvolto un autocarro, causando il blocco totale della circolazione. Ferito, ma non in maniera grave, il conducente del mezzo pesante.

Gli automobilisti in transito hanno segnalato che non viene fatto passare nessuno, con lunghe code che si stanno formando in entrambe le direzioni. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Al momento, le forze dell’ordine stanno gestendo la viabilità e coordinando le operazioni di sgombero della carreggiata (foto Assenza).