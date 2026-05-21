«In riferimento al grave incidente avvenuto ieri lungo la Ragusa–Catania, sul quale sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia stradale, desidero esprimere la vicinanza dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa ai lavoratori coinvolti e alle loro famiglie. Ogni dinamica specifica sarà chiarita dagli organi competenti, ma ciò non può impedirci di ribadire un principio essenziale: la sicurezza deve essere sempre al primo posto».

Lo afferma il segretario generale Giovanni Migliore (nella foto), che sottolinea come episodi di questo tipo richiamino con forza la necessità di mantenere altissimo il livello di attenzione lungo arterie ad elevata percorribilità come la Ragusa–Catania, un asse strategico per mobilità, lavoro e servizi.

«La prevenzione – prosegue Migliore – non è soltanto un obbligo normativo, ma una vera e propria cultura che deve guidare ogni scelta, ogni cantiere, ogni intervento. Quando si parla di vite umane, nulla può essere lasciato al caso: tutto deve essere pianificato, programmato e verificato con la massima cura. La sicurezza non può essere percepita come un costo, ma come un investimento necessario e irrinunciabile». Il segretario richiama inoltre l’importanza di un coordinamento costante tra istituzioni, enti gestori, imprese e lavoratori: «Serve un impegno condiviso e continuo. Le infrastrutture stradali, soprattutto quelle soggette a lavori o ad alto traffico, richiedono controlli puntuali, dispositivi adeguati, formazione specifica e una vigilanza che non conosca pause. Ogni anello della catena deve essere solido, perché basta una sola criticità per trasformare una giornata di lavoro in una tragedia».

Migliore conclude ribadendo che la Cisl continuerà a sollecitare interventi, monitoraggi e azioni concrete affinché la sicurezza non resti un principio astratto, ma un valore praticato ogni giorno: «La tutela della vita e della salute dei lavoratori è il fondamento di qualsiasi società che voglia definirsi civile. Su questo non arretreremo di un millimetro».