La devozione a Santa Rita è radicata da gran tempo nel cuore dei ragusani. Osservante della tradizione popolare la parrocchia del Santissimo Ecce Homo. Che la festa, seppure vissuta all’insegna della sobrietà, sia molto sentita, lo testimonia la consistente presenza di fedeli e devoti. Ieri pomeriggio, dopo la recita del Rosario e la preghiera a Santa Rita, la santa messa presieduta dal parroco, il sacerdote Salvatore Vaccaro, con omelia del diacono Giuseppe Bottone. Oggi, invece, è il terzo giorno del triduo. Dopo la santa messa delle 9, alle 18,30 la recita del Rosario e la preghiera a Santa Rita.

Alle 19 la santa messa sarà presieduta dal sacerdote Giuseppe Ramondazzo. Domani, poi, venerdì 22 maggio, si celebra la memoria liturgica di Santa Rita da Cascia. La prima messa è in programma di mattina alle 7,30 e sarà presieduta dal parroco, il sacerdote Salvatore Vaccaro. Alle 9 la messa di don Giorgio Occhipinti. Quindi, alle 11 la celebrazione eucaristica presieduta dal vicario generale della diocesi, il sacerdote Roberto Asta. Si prosegue nel pomeriggio quando alle 18 ci sarà la recita del Rosario e la preghiera a Santa Rita. Alle 18,30 la santa messa sarà presieduta da don Alessio Leggio. Infine, ultimo momento quello delle 20,30 con la santa messa che sarà presieduta dal sacerdote Francesco Mallemi. La chiesa rimarrà aperta dalle 7 alle 22 anche per le preghiere personali e la venerazione alla reliquia di Santa Rita. A conclusione delle sante messe, ci sarà la benedizione delle rose. L’impresa ecologica Busso Sebastiano sta effettuando in queste ore un’azione di pulizia straordinaria tutt’attorno all’edificio di culto.