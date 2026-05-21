Nel quadro dei servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di stupefacenti, la Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato un ventiduenne con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli investigatori della Squadra Mobile, supportati dagli agenti delle Volanti, durante una perquisizione domiciliare eseguita nell’abitazione del giovane, situata nel centro di Ragusa, hanno rinvenuto e sequestrato 54 grammi di marijuana, suddivisi in 30 dosi, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento. Espletate le formalità di rito, il ragazzo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria residenza, a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.